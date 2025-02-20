Блогер підкорив вершину вулкана Дуконо під час виверження — відео

Блогер Еча Тавіл на тлі вулкану Дуконо. Фото: скриншот Instagram

Популярний мандрівник та блогер Еча Тавіл відвідав вулкан Дуконо в Північному Малуку, що в Індонезії. Чоловік на екстремально короткій дистанції зняв його виверження та похизувався вражаючими кадрами на його тлі.

Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах Еча Тавіл показав, що відбувається на вершині вулкана під час виверження. Чоловік зробив кадр просто на тлі вулканічної хмари, що підіймалася вгору. Користувачі захоплюються сміливістю блогера.

Його відео зібрало мільйони переглядів та майже 300 тисяч лайків.

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