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Чоловік вразив кадрами на тлі вулкана, що вивергається — відео

20 лютого 2025 17:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Блогер підкорив вершину вулкана Дуконо під час виверження — відео
Блогер Еча Тавіл на тлі вулкану Дуконо. Фото: скриншот Instagram
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Популярний мандрівник та блогер Еча Тавіл відвідав вулкан Дуконо в Північному Малуку, що в Індонезії. Чоловік на екстремально короткій дистанції зняв його виверження та похизувався вражаючими кадрами на його тлі.

Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах Еча Тавіл показав, що відбувається на вершині вулкана під час виверження. Чоловік зробив кадр просто на тлі вулканічної хмари, що підіймалася вгору. Користувачі захоплюються сміливістю блогера.

Його відео зібрало мільйони переглядів та майже 300 тисяч лайків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Echa Thawil (@echa_thawil)

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