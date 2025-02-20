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Мужчина поразил кадрами на фоне извергающегося вулкана — видео

20 февраля 2025 17:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Блогер покорил вершину вулкана Дуконо во время извержения - видео
Блогер Эча Тавил на фоне вулкана Дуконо. Фото: скриншот Instagram
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Популярный путешественник и блогер Эча Тавил посетил вулкан Дуконо в Северном Малуку, что в Индонезии. Мужчина на экстремально короткой дистанции снял его извержение и похвастался впечатляющими кадрами на его фоне.

Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram.

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На опубликованных кадрах Эча Тавил показал, что происходит на вершине вулкана во время извержения. Мужчина сделал кадр прямо на фоне вулканического облака, которое поднималось вверх. Пользователи восхищаются смелостью блогера.

Его видео собрало миллионы просмотров и почти 300 тысяч лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Echa Thawil (@echa_thawil)

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