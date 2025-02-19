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Захоплює подих — як виглядає найбільша печера світу

19 лютого 2025 14:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Найглибша печера світу — як виглядає та де знаходиться
Печера Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Глибоко в густих лісах В'єтнаму поблизу кордону з Лаосом розташована найбільша в світі печера Сон Дун. Її довжина складає понад дев'ять кілометрів.

Про це пише Express.

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Печера Сон Дун настільки глибока, що в ній можна було б розмістити кілька 40-поверхових хмарочосів, або навіть цілий квартал Нью-Йорка, включаючи його найвищі будівлі.

Дослідники знайшли в печері величезні сталактити, що сягають 80 метрів заввишки, зелені тропічні ліси та підземну річку. 

Печера Сон Дун (з в'єтнамської мови — "печера гірської річки") є частиною національного парку Фонг Ня-Ке Банг та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вважається, що цьому унікальному місцю від двох до п'яти мільйонів років.

Захоплює подих — як виглядає найбільша печера світу - фото 1
Печера Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com
Захоплює подих — як виглядає найбільша печера світу - фото 2
Глибина печери Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com
Захоплює подих — як виглядає найбільша печера світу - фото 3
Краса печери Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com

Печера була відкрита для туристів у 2013 році, але доступ до неї суворо регламентований, щоб зберегти її делікатну екосистему. Дозволи на її відвідування продаються через ексклюзивні тури. Мандрівникам знадобиться допомога гідів та спеціальне екіпірування.

Раніше ми писали, що один із популярних іспанських курортів ввів жорсткі обмеження для туристів. Також Forbes Travel Guide назвав ТОП-20 кращих нових готелів у світі.

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