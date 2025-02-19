Найглибша печера світу — як виглядає та де знаходиться

Печера Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com

Глибоко в густих лісах В'єтнаму поблизу кордону з Лаосом розташована найбільша в світі печера Сон Дун. Її довжина складає понад дев'ять кілометрів.

Про це пише Express.

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Печера Сон Дун настільки глибока, що в ній можна було б розмістити кілька 40-поверхових хмарочосів, або навіть цілий квартал Нью-Йорка, включаючи його найвищі будівлі.

Дослідники знайшли в печері величезні сталактити, що сягають 80 метрів заввишки, зелені тропічні ліси та підземну річку.

Печера Сон Дун (з в'єтнамської мови — "печера гірської річки") є частиною національного парку Фонг Ня-Ке Банг та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вважається, що цьому унікальному місцю від двох до п'яти мільйонів років.

Печера Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com

Глибина печери Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com

Краса печери Сон Дун у В'єтнамі. Фото: localvietnam.com

Печера була відкрита для туристів у 2013 році, але доступ до неї суворо регламентований, щоб зберегти її делікатну екосистему. Дозволи на її відвідування продаються через ексклюзивні тури. Мандрівникам знадобиться допомога гідів та спеціальне екіпірування.

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