Самая глубокая пещера мира - как выглядит и где находится

Пещера Сон Дун во Вьетнаме. Фото: localvietnam.com

Глубоко в густых лесах Вьетнама вблизи границы с Лаосом расположена самая большая в мире пещера Сон Дун. Ее длина составляет более девяти километров.

Об этом пишет Express.

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Пещера Сон Дун настолько глубокая, что в ней можно было бы разместить несколько 40-этажных небоскребов, или даже целый квартал Нью-Йорка, включая его самые высокие здания.

Исследователи нашли в пещере огромные сталактиты, достигающие 80 метров в высоту, зеленые тропические леса и подземную реку.

Пещера Сон Дун (с вьетнамского языка — "пещера горной реки") является частью национального парка Фонг Ня-Ке Банг и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что этому уникальному месту от двух до пяти миллионов лет.

Пещера Сон Дун во Вьетнаме. Фото: localvietnam.com

Глубина пещеры Сон Дун во Вьетнаме. Фото: localvietnam.com

Красота пещеры Сон Дун во Вьетнаме. Фото: localvietnam.com

Пещера была открыта для туристов в 2013 году, но доступ к ней строго регламентирован, чтобы сохранить ее деликатную экосистему. Разрешения на ее посещение продаются через эксклюзивные туры. Путешественникам понадобится помощь гидов и специальная экипировка.

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