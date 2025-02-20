Новий фільм про Бріджит Джонс — місця знімання в Лондоні

Кадри з фільму "Бріджит Джонс". Фото: instagram.com/bridgetjones/

Напередодні 14 лютого на екрани вийшов новий фільм про Бріджит Джонс, який сподобався багатьом глядачам. Шанувальники стрічки можуть влаштувати собі романтичну прогулянку Лондоном та відвідати місця, де відбувалося знімання.

Про це пише Mirror UK.

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Гемпстед

Гемпстед — один з найстаріших і найкраще збережених районів Лондона. Вікторіанський будинок Бріджит — чудовий приклад того, як виглядає більшість архітектурних об'єктів цього району.

На Парламентському пагорбі, який також розташований у цьому районі, росте дуб, на якому застрягла Бріджит у фільмі. Звідти відкривається чудовий краєвид Лондона.

У Гемпстеді також розташований The Flask — паб ХVII століття, де Бріджит сидить за барною стійкою. Його відвідувачі можуть скуштувати смачну рибу з чипсами, шотландську яєчню або інші страви сучасної британської кухні.

Селище Гемпстед. Фото: Facundo Arrizabalaga

Moor House

Одна з найбільш сучасних локацій у фільмі — Moor House, де був офіс Бріджит. Він розташований в центрі Лондона і був спроєктований компанією Foster & Partners. Хоча відвідувачі не зможуть зайти в приміщення без спеціальних пропусків, модернізована архітектура Moor House вас точно вразить.

Moor House. Фото: wikipedia.org

Канал Хакні

Трохи далі від корпоративних будівель у центрі Лондона розташоване одне з найромантичніших місць для побачень у фільмі — канал Хакні. З його пагорбів відкриваються краєвиди на промислові склади, залізничні мости та газгольдери. Уздовж каналу прокладена стежка, що робить його ідеальним місцем для довгих прогулянок.

Канал Хакні. Фото: afisha.london

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