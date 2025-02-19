Нові правила для водіїв у Франції — що змінилось

Поліціянти у Франції. Фото: Reuters

Автомобілістам, які планують подорож до Франції, варто знати нюанси про місцеві закони для водіїв. Навіть якщо ви мандрували до країни минулого року, правила зазнали змін.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що варто знати водіям-мандрівникам перед поїздкою до Франції.

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Підвищення плати за користування дорогами

З 1 лютого плата за проїзд дорогами зросла на 0,92%, причому ставки розраховуються за кілометр і відрізняються на різних дорогах. Такі траси позначаються знаками peages (плата за проїзд). Водії можуть сплатити за проїзд готівкою або карткою, але слід пам'ятати, що використання смартфонів за кермом в країні карається суворими штрафами.

Водій заповнює необхідні документи у Франції. Фото: Freepik

Максимальна швидкість на дорозі

У 2018 році на другорядних дорогах Франції було запроваджено загальне обмеження швидкості до 80 км/год з метою зменшення аварійності. Однак нині деякі регіони, такі як Альє та інші центральні регіони, відновили обмеження швидкості до 90 км/год. Мандрівникам за кермом слід бути обережними і стежити за знаками обмеження швидкості на місцевих дорогах.

Прикордонний контроль між сусідніми країнами

Хоча Франція межує з країнами Шенгену, для посилення заходів безпеки країна запровадила тимчасовий прикордонний контроль з 1 листопада 2024 року до 1 квітня 2025 року. Цей термін, ймовірно, продовжать. Перевірки стосуються всіх, хто в'їжджає в країну через Іспанію, Італію, Бельгію, Люксембург, Німеччину та Швейцарію. Тому, якщо ви плануєте подорож, переконайтеся, що маєте при собі паспорт, і також будьте готові до черг.

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