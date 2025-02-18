Як не переплачувати за поїздки на таксі в Туреччині — поради туристам

Турист попередив про популярну аферу в Туреччині
Місцеві жителі деяких країн часто користуються наївним характером туристів. Один з мандрівників розкрив, як таксисти дурять тих, хто прилетів на відпочинок у Туреччину.
Про це пише Express.
Як таксисти дурять мандрівників у Туреччині
Турист зізнався, що вимушений був заплатити кругленьку суму за дорогу з аеропорту. Він розповів, що під час поїздки на таксі водій запропонував пиво, яке у звичайних супермаркетах продається за копійки.
Чоловік поділився, що домовлявся про вартість поїздки у 200 лір (приблизно 230 грн), в той час як таксист в кінці поїздки виставив йому рахунок у 800 лір (приблизно 920 грн). При цьому в дорозі таксист підтвердив, що напій безкоштовний.
Турист порадив не переплачувати водію навіть попри погрози та звернутися до адміністрації готелю, де ви зупинилися.
"Тут ви не повинні здаватися. Треба стояти на своєму і сказати: "Я не платитиму". Тоді він погрожуватиме, що відвезе вас до готелю і розбереться з цим, але не піддавайтеся на погрози — нехай іде до готелю. Після бесіди з персоналом водій взяв свої 200 лір та пішов", — поділився мандрівник.
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