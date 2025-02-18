Як не переплачувати за поїздки на таксі в Туреччині — поради туристам

Відпочинок в Туреччині. Фото: Pinterest

Місцеві жителі деяких країн часто користуються наївним характером туристів. Один з мандрівників розкрив, як таксисти дурять тих, хто прилетів на відпочинок у Туреччину.

Про це пише Express.

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Турист зізнався, що вимушений був заплатити кругленьку суму за дорогу з аеропорту. Він розповів, що під час поїздки на таксі водій запропонував пиво, яке у звичайних супермаркетах продається за копійки.

Чоловік поділився, що домовлявся про вартість поїздки у 200 лір (приблизно 230 грн), в той час як таксист в кінці поїздки виставив йому рахунок у 800 лір (приблизно 920 грн). При цьому в дорозі таксист підтвердив, що напій безкоштовний.

Курортне місце в Туреччині. Фото: Pinterest

Турист порадив не переплачувати водію навіть попри погрози та звернутися до адміністрації готелю, де ви зупинилися.

"Тут ви не повинні здаватися. Треба стояти на своєму і сказати: "Я не платитиму". Тоді він погрожуватиме, що відвезе вас до готелю і розбереться з цим, але не піддавайтеся на погрози — нехай іде до готелю. Після бесіди з персоналом водій взяв свої 200 лір та пішов", — поділився мандрівник.

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