Как не переплачивать за поездки на такси в Турции - советы туристам

Отдых в Турции. Фото: Pinterest

Местные жители некоторых стран часто пользуются наивным характером туристов. Один из путешественников раскрыл, как таксисты обманывают тех, кто прилетел на отдых в Турцию.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Как таксисты обманывают путешественников в Турции

Турист признался, что вынужден был заплатить кругленькую сумму за дорогу из аэропорта. Он рассказал, что во время поездки на такси водитель предложил пиво, которое в обычных супермаркетах продается за копейки.

Мужчина поделился, что договаривался о стоимости поездки в 200 лир (примерно 230 грн), в то время как таксист в конце поездки выставил ему счет в 800 лир (примерно 920 грн). При этом в дороге таксист подтвердил, что напиток бесплатный.

Курортное место в Турции. Фото: Pinterest

Турист посоветовал не переплачивать водителю даже несмотря на угрозы и обратиться к администрации отеля, где вы остановились.

"Здесь вы не должны сдаваться. Надо стоять на своем и сказать: "Я не буду платить". Тогда он будет угрожать, что отвезет вас в отель и разберется с этим, но не поддавайтесь на угрозы — пусть идет в отель. После беседы с персоналом, водитель взял свои 200 лир и ушел", — поделился путешественник.

Ранее мы писали, что украинская туристическая компания начала работу в Чехии. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.