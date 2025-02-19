Новые правила для водителей во Франции - что изменилось

Полицейские во Франции. Фото: Reuters

Автомобилистам, которые планируют путешествие во Францию стоит знать нюансы о местных законах для водителей. Даже если вы путешествовали в страну в прошлом году, правила претерпели изменения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать водителям-путешественникам перед поездкой во Францию.

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Повышение платы за пользование дорогами

С 1 февраля плата за проезд по дорогам выросла на 0,92%, причем ставки рассчитываются за километр и отличаются на разных дорогах. Такие трассы обозначаются знаками "peages" (плата за проезд). Водители могут оплатить проезд наличными или карточкой, но следует помнить, что использование смартфонов за рулем в стране карается суровыми штрафами.

Водитель заполняет необходимые документы во Франции. Фото: Freepik

Максимальная скорость на дороге

В 2018 году на второстепенных дорогах Франции было введено общее ограничение скорости до 80 км/ч с целью уменьшения аварийности. Однако сейчас некоторые регионы, такие как Алье и другие центральные регионы, восстановили ограничения скорости до 90 км/ч. Путешественникам за рулем следует быть осторожными и следить за знаками ограничения скорости на местных дорогах.

Пограничный контроль между соседними странами

Хотя Франция граничит со странами Шенгена, для усиления мер безопасности страна ввела временный пограничный контроль с 1 ноября 2024 года до 1 апреля 2025 года. Этот срок, вероятно, продлят. Проверки касаются всех, кто въезжает в страну через Испанию, Италию, Бельгию, Бельгию, Люксембург, Германию и Швейцарию. Поэтому, если вы планируете путешествие, убедитесь, что имеете при себе паспорт, и также будьте готовы к очередям.

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