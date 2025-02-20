Новый фильм о Бриджит Джонс - места съемок в Лондоне

Кадры из фильма "Бриджит Джонс". Фото: instagram.com/bridgetjones/

Накануне 14 февраля на экраны вышел новый фильм о Бриджит Джонс, который понравился многим зрителям. Поклонники ленты могут устроить себе романтическую прогулку по Лондону и посетить места, где проходили съемки.

Об этом пишет Mirror UK.

Читайте также:

Хэмпстед

Хэмпстед — один из старейших и лучше всего сохранившихся районов Лондона. Викторианский дом Бриджит — отличный пример того, как выглядит большинство архитектурных объектов этого района.

На Парламентском холме растет дуб, на котором застряла Бриджит в фильме. Оттуда открывается великолепный вид на Лондон.

В Хэмпстеде также находится The Flask — паб 17-го века, где Бриджит сидит за барной стойкой. Его посетители могут попробовать вкусную рыбу с чипсами, шотландскую яичницу или другие блюда современной британской кухни.

Поселок Хэмпстед. Фото: Facundo Arrizabalaga

Moor House

Одна из самых современных локаций в фильме — Moor House, где был офис Бриджит. Он расположен в центре Лондона и был спроектирован компанией Foster & Partners. Хотя посетители не смогут зайти в помещение без специальных пропусков, модернизированная архитектура Moor House вас точно впечатлит.

Moor House. Фото: wikipedia.org

Канал Хакни

Подальше от корпоративных зданий в центре Лондона находится одно из самых романтичных мест для свиданий в фильме — канал Хакни. С его холмов открываются виды на промышленные склады, железнодорожные мосты и газгольдеры. Вдоль канала проложена тропа, что делает его идеальным местом для долгих прогулок.

Канал Хакни. Фото: afisha.london

Ранее мы писали, что украинская туристическая компания начала работу в Чехии. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.