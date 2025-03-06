ТОП-3 города Италии, которые можно посетить за 100 долларов - подборка туристам

Итальянский город Сондрио. Фото: italyreview

Туристы обычно стремятся посетить Рим в Италии, однако эта страна имеет много красивых городов, которые являются не менее прекрасными. Такое путешествие окажется гораздо бюджетнее поездки в столицу страны.

Об этом пишет Express.

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Бергамо

Этот итальянский город находится всего в 15 минутах езды от аэропорта Милан-Бергамо. Туристам стоит посетить Città Alta (Верхний город — Ред.) Бергамо, чтобы максимально прочувствовать историю города с его мощеными улочками и очаровательными площадями. Эта часть города окружена Венецианскими стенами, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом городе стоит обязательно выпить эспрессо на площади Пьяцца Веккья и полакомиться пастой казончелли — региональным деликатесным блюдом. Изюминкой города является фуникулер, с которого открываются удивительные панорамные виды.

Площадь в Бергамо. Фото: visitbergamo.net

Варенна

Из Бергамо на поезде можно добраться до Варенны. В этом городе путешественникам стоит прогуляться по улице Пасседжията дельи Иннаморати, осмотреть историческую виллу Монастеро и насладиться захватывающими видами на озеро Комо. Эта местность особенная своими красочными домами, уютными кафе и спокойной атмосферой.

Город Варенна в Италии. Фото: varennaturismo

Сондрио

Менее чем в часе езды от Варенны находится городок Сондрио, известный своей невероятной природой, богатой историей и исключительными винами. Этот альпийский городок — идеальное место для гурманов и любителей напитка из винограда. Путешественники могут здесь продегустировать отмеченные наградами красные вина с террасных виноградников региона, понежиться в природных термальных водах или прогуляться по красивому парку Ороби Вальтеллинеси.

Сондрио. Фото: italymagazine.com

Напомним, мы рассказывали, почему стоит посетить небольшую живописную деревню Саорж, которую называют "французским Тибетом". Также мы советовали, какие красивые локации в Украине стоит посетить этой весной.