Карнавал в Тринідаду і Тобаго — чому варто відвідати туристам

Карнавал в Тринідаду і Тобаго. Фото: thrillist.com

Ріо-де-Жанейро в Бразилії — не єдине місто, де можна побачити дивовижний карнавал, наповнений музикою, барвистими парадами, танцями та неймовірною вуличною їжею. Щороку на початку березня вражають своїм розмахом карнавали на островах Тринідаду і Тобаго, що розташовані поблизу Венесуели.

Про це пише Express.

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Карнавал в Тринідаду і Тобаго

У той час як карнавал Ріо-де-Жанейро здебільшого зосереджений на музиці самби, карнавал Тринідаду і Тобаго характеризується звучанням сталевих барабанів, змаганнями оркестрів зі сталевими каструлями, каліпсо і сока — стилем музики, який народився в країні, що складається з двох островів.

Карнавал зародився за часів рабства на острові, коли раби, виключені з балів-маскарадів і святкувань білих власників плантацій, створили свої власні паралельні святкування з барабанним боєм, танцями і маскарадами.

Раби повстали через Канбуле — спалення полів цукрової тростини. Саме ця символічна подія відкриває щорічний карнавал.

Карнавал в Тринідаду і Тобаго. Фото: thrillist.com

Щорічний карнавал в Тринідаду і Тобаго. Фото: thrillist.com

Острівна країна не лише пропонує неймовірний карнавал, але й відома своїми білосніжними пляжами та кришталево чистими водами.Водоспад Аргайл в Тобаго — неймовірне місце, оточене пишним тропічним лісом, яке чудово підходить для піших прогулянок і плавання.

У Тринідаді і Тобаго тропічний клімат з відносно стабільними температурами протягом усього року. Середня температура коливається від 29 °C до 31 °C.

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