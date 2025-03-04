Карнавал в Тринидаде и Тобаго — почему стоит посетить туристам

Карнавал в Тринидаде и Тобаго. Фото: thrillist.com

Рио-де-Жанейро в Бразилии — не единственный город, где можно увидеть удивительный карнавал, наполненный музыкой, красочными парадами, танцами и невероятной уличной едой. Ежегодно в начале марта поражают своим размахом карнавалы на островах Тринидада и Тобаго, расположенных вблизи Венесуэлы.

Об этом пишет Express.

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Карнавал в Тринидаду и Тобаго

В то время как карнавал Рио-де-Жанейро в основном сосредоточен на музыке самбы, карнавал Тринидада и Тобаго характеризуется звучанием стальных барабанов, соревнованиями оркестров со стальными кастрюлями, калипсо и сока — стилем музыки, который родился в стране, состоящей из двух островов.

Карнавал зародился во времена рабства на острове, когда рабы, исключенные из балов-маскарадов и празднований белых владельцев плантаций, создали свои собственные параллельные празднования с барабанным боем, танцами и маскарадами.

Рабы восстали из-за Канбуле — сожжения полей сахарного тростника. Именно это символическое событие открывает ежегодный карнавал.

Карнавал в Тринидаде и Тобаго. Фото: thrillist.com

Ежегодный карнавал в Тринидаде и Тобаго. Фото: thrillist.com

Островная страна не только предлагает невероятный карнавал, но и известна своими белоснежными пляжами и кристально чистыми водами. Водопад Аргайл в Тобаго — невероятное место окруженное пышным тропическим лесом, которое прекрасно подходит для пеших прогулок и плавания.

В Тринидаде и Тобаго тропический климат с относительно стабильными температурами в течение всего года. Средняя температура колеблется от 29 °C до 31 °C.

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