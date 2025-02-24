В Японії туристам за гроші пропонують розчищати сніг — деталі

Японське місто Саппоро. Фото: Tennen-Gas

Деякі японські туристичні агенції та готелі пропонують розчищення снігу як унікальну туристичну атракцію для іноземних відвідувачів.

Про це пише South China Morning Post.

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Японія стала одним з найпопулярніших міжнародних напрямків для китайських туристів, а кількість туристичних замовлень на поїздки до Японії подвоїлася порівняно з минулим роком.

Японське туристичне агентство в північній японській префектурі Хоккайдо продає туристам екскурсії з розчищення снігу як місцеву розвагу.

Японське місто Саппоро. Фото: wikipedia.org

Столиця Хоккайдо Саппоро — одне з найсніжніших міст світу, де третину року тримаються мінусові температури, а середній рівень снігового покриву становить п'ять метрів.

Поїздка на спеціалізованому снігоприбиральному автомобілі коштує для туристів 250 000 ієн (1 600 доларів США). Судячи по відгуках, мандрівникам подобаються такі "розваги".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.