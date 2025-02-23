Чому варто відвідати острів Хвар у Хорватії — поради туристам

Острів Хвар у Хорватії. Фото: instagram.com/visithvar/

Для тих, хто втомився від снігу, морозів та завірюхи є ідеальне тепле місце в Європі із чистими пляжами та прозорою водою. Це острів Хвар у Хорватії.

Про це пише Express.

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Хвар є одним з найпопулярніших островів, де в квітні температура сягає близько 20 °C. Це місце менш популярне за Тенеріфе, проте зовсім не поступається йому краєвидами.

Острів поєднує в собі неймовірну історію, незаймані пляжі та приголомшливу красу природи.

Хвар відомий своєю кришталево чистою водою, таємничими бухтами і лавандовими полями, що робить його ідеальним місцем для піших туристів, велосипедистів або просто тих, хто хоче поніжитися на сонці подалі від натовпу.

У соцмережах туристи дуже хвалять та рекомендують це місце.

"Хварське море дивовижно чисте, ви можете бачити його наскрізь. Недоторкана частина природи, море, сонце, небо".

"Пройдіться островом пішки, і ви будете вражені прекрасними пейзажами і видами Хвару. Довго, але воно того варте".

"Приголомшливе старе місто, пристань для яхт, старий форт і узбережжя. Я приїхав сюди на поромі зі Спліта на один день, але хотів би повернутися і залишитися на довше".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.