Почему стоит посетить остров Хвар в Хорватии — советы туристам

Остров Хвар в Хорватии. Фото: instagram.com/visithvar/

Для тех, кто устал от снега, морозов и метели есть идеальное теплое место в Европе с чистыми пляжами и прозрачной водой. Это остров Хвар в Хорватии.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Чем уникален остров Хвар в Хорватии

Хвар является одним из самых популярных островов, где в апреле температура достигает около 20 °C. Это место менее популярно, чем Тенерифе, однако совсем не уступает ему по пейзажам.

Остров сочетает в себе невероятную историю, нетронутые пляжи и потрясающую красоту природы.

Хвар известен своей кристально чистой водой, таинственными бухтами и лавандовыми полями, что делает его идеальным местом для пеших туристов, велосипедистов или просто тех, кто хочет понежиться на солнце подальше от толпы.

В соцсетях туристы очень хвалят и рекомендуют это место.

"Хварское море удивительно чистое, вы можете видеть его насквозь. Нетронутая часть природы, море, солнце, небо".

"Пройдитесь по острову пешком, и вы будете поражены прекрасными пейзажами и видами Хвара. Долго, но оно того стоит".

"Потрясающий старый город, пристань для яхт, старый форт и побережье. Я приехал сюда на пароме из Сплита на один день, но хотел бы вернуться и остаться на дольше".

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.