В Японии туристам за деньги предлагают расчищать снег — детали

Японский город Саппоро. Фото: Tennen-Gas

Некоторые японские туристические агентства и отели предлагают расчистку снега как уникальную туристическую аттракцию для иностранных посетителей.

Об этом пишет South China Morning Post.

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Япония стала одним из самых популярных международных направлений для китайских туристов, а количество туристических заказов на поездки в Японию удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Японское туристическое агентство в северной японской префектуре Хоккайдо продает туристам экскурсии по расчистке снега как местное развлечение.

Японский город Саппоро. Фото: wikipedia.org

Столица Хоккайдо Саппоро — один из самых снежных городов мира, где треть года держатся минусовые температуры, а средний уровень снежного покрова составляет пять метров.

Поездка на специализированном снегоуборочном автомобиле стоит для туристов 250 000 иен (1 600 долларов США). Судя по отзывам, путешественникам нравятся такие "развлечения".

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.