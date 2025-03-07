Куда полететь в отпуск в марте — советы туристам

Испанский город Валенсия. Фото: facebook.com/visitvalenciaSpain

Испанский город Валенсия был признан лучшим местом для жизни в 2022 году. Этот город — идеальный вариант для отпуска в марте.

Об этом пишет Express.

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Почему стоит посетить Валенсию в марте

В марте в Валенсии можно насладиться 20-градусной жарой и вкусным вином 5 евро за бутылку. Как и во многих других испанских городах, здесь есть много мест, которые стоит посетить во время пешей прогулки.

Испанский город Валенсия. Фото: hostelworld.com

Одной из первых остановок для туристов должен стать старый город, где в Кафедральном соборе стоит посмотреть важный памятник христианской истории — Святой Грааль, который, как утверждают археологические исследования, может быть чашей, которую использовал Иисус во время Тайной вечери.

Всего в нескольких минутах ходьбы вы найдете Шелковую биржу (La Lonja de la Seda), входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта локация была сердцем оживленной торговли шелком в Валенсии в ХХV веке.

Путешественникам также стоит обязательно прогуляться по прекрасным садам Турии, которые когда-то были руслом реки, а сейчас являются одним из крупнейших городских парков Испании.

Средний чек на обед в Валенсии составляет 13,25 евро, а утренний кофе — всего 2,04 евро.

Напомним, путешествие в какие итальянские города вам обойдется ориентировочно в 100 долларов. Также мы рассказывали, куда стоит полететь в Греции.