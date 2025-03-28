Аліканте ввів заборону куріння — штраф 2000 євро

Пляж в іспанському місті Аліканте. Фото: Pinterest

На головному пляжі L'Albir Beach в Аліканте було запроваджено сувору заборону куріння. Вона почне діяти вже з початку літнього сезону.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Про нове правило оголосив мер міста Л'Альфас Вінсенте Аркес. За його словами, цей захід є частиною ширшої "політики ради, спрямованої на те, щоб позиціювати місто як еталон здорового міжнародного туризму".

Порушників штрафуватимуть на 2000 євро (майже 90000 грн).

Але це не перша подібна заборона. Багато інших регіонів Іспанії встановили подібні правила. Зокрема, Балеарські острови, Валенсія і Барселона заборонили куріння на своїх пляжах.

Місто Аліканте. Фото: Pinterest

Місцева влада має на меті захистити пляжі від засмічення, зберегти морське життя та популяризувати здоровий спосіб життя серед мешканців району.

Сигаретні фільтри є одним з основних джерел забруднення через пластик у своєму складі. Вони виділяють шкідливі хімічні речовини, які можуть розкладатися протягом 14 років.

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