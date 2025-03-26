Казкове місто у Франції — чому варто відвідати місто Кольмар

Французьке місто Кольмар. Фото: visit.alsace

Місто Кольмар розташоване в регіоні Ельзас на північному сході Франції. Його будиночки та вулички мають вигляд такий, ніби зі сторінок казки.

Про це пише Express.

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Французьке місто Кольмар відоме своїм архітектурними пам'ятками та музеями. Його прикрашають виноградники, красиві будинки, канали, квіткові виставки. Також туристи полюбляють місцеві вина.

Міські пейзажі навіть надихнули режисера японського анімаційного фільму "Замок, що рухається" (Howl's Moving Castle) Хаяо Міядзакі.

Кольорові будинки купців з дерев'яним каркасом роблять Кольмар особливим. Деякі з них були побудовані у XVI столітті. Понад 1 000 ліхтарів їх освітлюють вночі.

Місто розташоване на каналах річки Лаух і його називають "маленькою Венецією".

Французьке місто Кольмар. Фото: frenchmoments.eu

Кольмар також називають столицею ельзаського вина. Тут виробляють одні з найвідоміших сухих рислінгів у світі, а також дуже ароматні вина Гевюрцтрамінер.

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