Чому варто відвідати місто Салоніки в Греції — поради туристам

Вулички міста Салоніки в Греції. Фото: culinarybackstreets.com

Хочете відпочити на Великдень у місті з багатою історією, проте без натовпів туристів та черг? В Центральній Македонії розташовані Салоніки — друге за величиною місто в Греції.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим особливе місто Салоніки в Греції.

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Чому варто відвідати місто Салоніки

Салоніки розташоване на заході півострова Халкідіце в Термаїській затоці. Місто відоме своїми фестивалями, заходами та яскравим культурним життям.

Воно побудоване біля підніжжя та на схилах гори Хортиатіс, з якої відкриваються розкішні краєвиди на рівнини дельти річок Галлікос і Вардар.

Важко визначити найкращі визначні пам'ятки Салонік, але однією з ключових є Біла вежа, яка стала символом міста. Вона була побудована в XVI столітті османами та використовувалася як фортеця, в'язниця та університетська майстерня. Нині в ній розташований музей.

У квітні температура в Салоніках вдень в середньому становить близько 20 градусів за Цельсієм. Ближче до літа температура зростатиме, а Великдень — найідеальніший час для того, щоб насолодитися містом, поки в ньому не стало занадто спекотно.

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