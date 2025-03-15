Почему стоит посетить город Салоники в Греции — советы туристам

Невероятный город в Греции, где стоит отдохнуть на Пасху
Хотите отдохнуть на Пасху в городе с богатой историей, но без толп туристов и очередей? В Центральной Македонии расположены Салоники — второй по величине город в Греции.
Редакция Новости.LIVE рассказывает, чем особенный город Салоники в Греции.
Почему стоит посетить город Салоники
Салоники расположен на западе полуострова Халкидице в Термаисском заливе. Город известен своими фестивалями, мероприятиями и яркой культурной жизнью.
Он построен у подножия и на склонах горы Хортиатис, с которой открываются роскошные виды на равнины дельты рек Галликос и Вардар.
Трудно определить лучшие достопримечательности Салоник, но одной из ключевых является Белая башня, которая стала символом города. Она была построена в XVI веке османами и использовалась как крепость, тюрьма и университетская мастерская. Сейчас в ней находится музей.
В апреле температура в Салониках днем в среднем составляет около 20 градусов по Цельсию. Ближе к лету температура будет расти, а Пасха — самое идеальное время для того, чтобы насладиться городом, пока в нем не стало слишком жарко.
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