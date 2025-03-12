Які локації варто відвідати в Чернівцях весною — поради туристам

Вулички Чернівців. Фото: ganasdemundo.com

Останніми тижнями в Україну прийшла справжня весна, тож саме час влаштувати відпочинок й відкрити для себе ще один куточок України. Хоча мальовничі Чернівці відомі своїм Національним університетом, це зовсім не означає, що місту не має чим здивувати вас.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації в Чернівцях варто відвідати цієї весни.

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Вулиця Ольги Кобилянської

Ця пішохідна вулиця славиться своєю архітектурою та атмосферою. Тут розташовані численні кав'ярні, ресторани та магазини, де можна відпочити після насиченої прогулянки.

Центральна площа та Ратуша

На Центральній площі Чернівців розташована Ратуша, з якої щодня о 12:00 сурмач виконує мелодію "Марічка". Ця місцева традиція, вже триває понад 18 років.

Ратуша в Чернівцях. Фото: igotoworld.com

Чернівецький драматичний театр

Ця архітектурна пам'ятка є однією із найкрасивіших в Україні. Варто обов'язково відвідати виставу або піти на екскурсію, адже вас точно вразить розкішний інтер'єр театру.

Художній музей

Він знаходиться поруч із Ратушею та вражає своїм панно та архітектурою. Всередині представлено багато унікальних експонатів, які розповідають про мистецьку спадщину регіону.

Будинок-корабель

Ця незвичайна будівля розташована при перетині вулиць Головної та Шолом-Алейхема та нагадує корабель, є однією з архітектурних родзинок міста. Вона привертає увагу своєю незвичною формою.

Будинок-корабель в Чернівцях. Фото: travel.chernivtsi.ua

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