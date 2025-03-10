Чому варто відвідати місто Пловдив у Болгарії — поради та інструкції туристам

Болгарське місто Пловдив. Фото: nataniatravel.com

Щоб якісно відпочити в європейській країні, не обов'язково витрачати багато коштів. Курортне місто Пловдив у Болгарії стає улюбленим місцем туристів через приємні ціни на спа та чудову погоду в квітні.

Про це пише Express.

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У нещодавно проведеному авіакомпанією Wizz Air дослідженні з'ясувалося, що болгарське місто Пловдив є одним із найдоступніших місць для відпочинку.

Зазначається, що проживання у висококласному готелі Landmark Creek Hotel & Wellness вартує близько 70 євро (близько 3 тисяч гривень) за ніч, що орієнтовно в 3-4 рази нижчі за оренду аналогічних апартаментів в інших популярних європейських країнах.

Пловдив також стане ідеальним місцем для тих, хто полюбляє спа. Тут процедури значно доступніше за інші країни Європи.

Болгарське місто Пловдив. Фото: twinstravel.rs

Місто також двічі було визнано культурною столицею Європи і може похвалитися стародавнім стадіоном Філіпополіс і величною мечеттю Джумайя.

Однією визначних пам'яток Пловдиву є напрочуд добре збережений римський амфітеатр, датований ІІ століттям нашої ери, а також будинки османської епохи.

Окрім того, за даними NOAA, у квітні середня температура повітря в Пловдиві становить +19 °C. Це ідеальне місце для піших прогулянок, щоб поніжитися під балканським сонцем.

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