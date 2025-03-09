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Експерт пояснив, чому не варто фарбуватися перед авіаперельотом

9 березня 2025 11:15
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Чому не можна наносити макіяж перед польотом — поради туристам
Дівчина фарбується в літаку. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Кожному хочеться мати в аеропорту гарний вигляд, проте перед польотом не варто наносити будь-яку косметику на свою шкіру. Негативний вплив повітря в літаку може спровокувати забиті пори й висипи.

Про це пише Express.

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Чому не можна наносити макіяж перед польотом

Авіаподорожі можуть шкодити вашій шкірі через повітря на значній висоті. Низька вологість може спровокувати зневоднення та лущення. Якщо ви наклали кілька шарів макіяжу, особливо тонального крему та консилера, це може спровокувати помітні проблеми для вашого обличчя.

Шкіра під час польоту намагається компенсувати зневоднення виробленням ще більшої кількості жиру, і якщо ви наносите щільний макіяж, він може спровокувати закорковування пор та висипання.

Експерт пояснив, чому не варто фарбуватися перед авіаперельотом - фото 1
Дівчина доглядає за шкірою. Фото: Pexels

Косметологи радять брати із собою в подорож літаком зволожувальні маски, які варто наносити на попередньо очищену шкіру. Такі процедури догляду зможуть мінімізувати ризики порушення шкірного бар'єра.

Нагадаємо, ми розповідали, через що псуються картки-ключі в готелях. Також ми радили італійські міста, які можна відвідати за невеликі гроші.

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