Чоловік залишив свою кішку в аеропорту Лівану — чи врятували пухнастика

Наляканий котик в аеропорту. Фото: Freepik

В одному з аеропортів Лівану власник залишив свою кішку прямо в аеропорту через те, що не вистачало документа для її перевезення. Пухнастого врятувала працівниця аеропорту.

Про це повідомляє Express.

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Кішку покинули в міжнародному аеропорту Бейрут-Рафік Харірі в Бейруті (Ліван). Її власник не мав при собі необхідних документів, щоб взяти тварину на борт літака. Господар вирішив залишити тварину в аеропорту і вирушити в подорож без свого пухнастого друга.

Одна з працівниць аеропорту швидко зв'язалася зі своєю подругою ветеринаркою. Жінка приїхала в аеропорт, щоб знайти кота, якого покинули біля стійки реєстрації на рейс.

Переляканого пухнастика знайшли під перилами ескалатора. З'ясувалось, що його дуже налякали діти, які вирішили з нею пограти.

"Бідолашний малюк був дуже наляканий через весь цей галас навколо нього. Я була стурбована, оскільки побачила кілька травм на його тілі, але, на щастя, значної внутрішньої кровотечі не було", — поділилась ветеринарка.

Відео з кішкою швидко стало вірусним та набрало понад 2,9 мільйона переглядів.

Нині пухнастик проживає в притулку і кожен охочий може прилаштувати його в родину.

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