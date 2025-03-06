Чоловік залишив свою кішку в аеропорту Лівану — чи врятували пухнастика

Чоловік залишив свого кота в аеропорті — відео розчулило мережу
В одному з аеропортів Лівану власник залишив свою кішку прямо в аеропорту через те, що не вистачало документа для її перевезення. Пухнастого врятувала працівниця аеропорту.
Про це повідомляє Express.
Як врятували кішку в аеропорту Лівану
Кішку покинули в міжнародному аеропорту Бейрут-Рафік Харірі в Бейруті (Ліван). Її власник не мав при собі необхідних документів, щоб взяти тварину на борт літака. Господар вирішив залишити тварину в аеропорту і вирушити в подорож без свого пухнастого друга.
Одна з працівниць аеропорту швидко зв'язалася зі своєю подругою ветеринаркою. Жінка приїхала в аеропорт, щоб знайти кота, якого покинули біля стійки реєстрації на рейс.
Переляканого пухнастика знайшли під перилами ескалатора. З'ясувалось, що його дуже налякали діти, які вирішили з нею пограти.
"Бідолашний малюк був дуже наляканий через весь цей галас навколо нього. Я була стурбована, оскільки побачила кілька травм на його тілі, але, на щастя, значної внутрішньої кровотечі не було", — поділилась ветеринарка.
Відео з кішкою швидко стало вірусним та набрало понад 2,9 мільйона переглядів.
Нині пухнастик проживає в притулку і кожен охочий може прилаштувати його в родину.
@giddykittykat
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