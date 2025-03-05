Ryanair змінив правила щодо квитків — інструкції туристам

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Ірландський лоукостер Ryanair відтермінував запровадження безпаперових посадкових талонів до зими 2025 року. Із 3 листопада 2025 року посадка в аеропортах на літаки авіакомпанії буде дозволений з цифровим посадковим талоном.

Про це повідомляє Mirror UK.

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Найпопулярніша авіакомпанія в Європі підтвердила, що відтерміновує перехід посадкові талони до початку зимового розкладу 3 листопада 2025 року.

Лоукостер попередив пасажирів, що з листопада 2025 року пасажири Ryanair під час посадки зможуть використовувати цифровий посадковий талон, згенерований у додатку myRyanair під час реєстрації.

Квитки на літак. Фото: Pixabay

В Ryanair заявили, що такий перехід зменшить негативний вплив на навколишнє середовище. Щороку на роздруківку квитків витрачали понад 300 тонн паперу.

Нагадаємо, популярні лоукостери Ryanair та Wizz Air закликали пасажирів перевіряти аеропорти міст, куди вони планують летіти. Також дізнайтеся, які авіакомпанії найчастіше гублять багаж пасажирів.