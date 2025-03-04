Що варто перевіряти в квитках Ryanair та Wizz Air — поради туристам

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Pexels

Популярні лоукостери Ryanair та Wizz Air закликають пасажирів уникати помилок під час подорожей за кордон. Пасажири будуть вимушені заплатити кругленьку суму, не перевіривши квитки.

Про це пише Express.

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Лоукостери Ryanair і Wizz Air попередили пасажирів про необхідність двічі перевіряти аеропорт призначення перед бронюванням рейсів, інакше вони ризикують заплатити за дорогий трансфер.

Річ у тім, що аеропорти можуть мати назву "великого міста", навіть якщо вони там не розташовані. Аеропорти насправді можуть знаходиться за багато кілометрів від міста, яке вони відвідують.

В такому випадку пасажирам доведеться додатково платити за трансфер з аеропорту до місця призначення, який може коштувати кругленьку суму.

Дівчина в літаку. Фото: Pexels

Лоукостери радять мандрівникам обов'язково перевіряти точне розташування аеропорту перед бронюванням рейсів, щоб уникнути додаткових витрат.

Ось декілька аеропортів, з яких довго добиратись до великих міст.

Аеропорт Барселона-Реус (REU) — 100 км на південному заході від Барселони.

Час трансферу 1 година 30 хвилин.

Вартість трансферу: 19 євро (820 грн).

Аеропорт Дюссельдорф-Візе (NRN) — приблизно 80 км від кордону з Голландією.

Час трансферу: від 1 години 15 хвилин до 1 години 30 хвилин.

Вартість трансферу: 19 євро (820 грн).

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