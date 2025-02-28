Ryanair додасть рейси до Аліканте — деталі

Ryanair додасть рейси до одного з найсонячніших міст Іспанії
Ірландська авіакомпанія Ryanair планує відкрити більше рейсів до одного з найсонячніших міст Іспанії. Вони прямуватимуть із аеропорту столиці Уельсу Кардіффа до Аліканте.
Про це розповідає Express.
Рейси Ryanair до Аліканте
Аліканте — жваве прибережне місто, розташоване на південному сході Іспанії, на узбережжі Коста Бланка. Воно відоме своїми чудовими пляжами, багатою історією та неймовірною атмосферою.
Тут панує середземноморський клімат, зі спекотним літом (30°C) і м'якою зимою (15°C). Найкращий тут відпочинок навесні (квітень-червень) або восени (вересень-листопад) — коли погода приємніша, а туристів менше.
Польоти до сонячного іспанського міста розпочнуться 30 березня та триватимуть до 24 жовтня.
Рейси до Аліканте будуть доступні протягом усього літа. Літак відправлятиметься щовівторка, щочетверга та щосуботи.
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