Ryanair додасть рейси до Аліканте — деталі

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Pexels

Ірландська авіакомпанія Ryanair планує відкрити більше рейсів до одного з найсонячніших міст Іспанії. Вони прямуватимуть із аеропорту столиці Уельсу Кардіффа до Аліканте.

Про це розповідає Express.

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Рейси Ryanair до Аліканте

Аліканте — жваве прибережне місто, розташоване на південному сході Іспанії, на узбережжі Коста Бланка. Воно відоме своїми чудовими пляжами, багатою історією та неймовірною атмосферою.

Тут панує середземноморський клімат, зі спекотним літом (30°C) і м'якою зимою (15°C). Найкращий тут відпочинок навесні (квітень-червень) або восени (вересень-листопад) — коли погода приємніша, а туристів менше.

Місто Аліканте. Фото: wikipedia.org/

Польоти до сонячного іспанського міста розпочнуться 30 березня та триватимуть до 24 жовтня.

Рейси до Аліканте будуть доступні протягом усього літа. Літак відправлятиметься щовівторка, щочетверга та щосуботи.

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