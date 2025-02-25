Ryanair закриє популярні маршрути в Європі — деталі

Літак лоукостера Ryanair. Фото: ryanair.com

Популярний ірландський лоукостер Ryanair скорочує велику кількість маршрутів по всій Європі. Це пов'язано з тим, що деякі країни підвищили авіаційні податки та збори.

Про це повідомляє Express.

Читайте також:

Іспанія

У своїй заяві авіакомпанія підтвердила, що припиняє діяльність в Хересі та Вальядоліді, закриває одну зі своїх баз в Сантьяго та скорочує польоти в Астурії, Сарагосі, Сантандері та Віго. В авіакомпанії підкреслили, що "втрати, яких можна було б уникнути", будуть "руйнівними для регіонального сполучення, робочих місць і туризму в Іспанії".

Данія

Маршрути Ryanair до та з північного міста Ольборг у Данії зникнуть наприкінці березня. Данія оголосила про запровадження авіаційного податку в розмірі 50 данських крон (300 гривень).

Літак лоукостера Ryanair. Фото: wikipedia.org

Італія

У січні Ryanair оголосив, що виведе літак з римського міжнародного аеропорту Леонардо да Вінчі (найбільшого аеропорту Італії) у відповідь на плани уряду обмежити кількість рейсів і підвищити пасажирський збір у найбільших аеропортах країни з 1 квітня.

Німеччина

Цього літа Ryanair виконає на 12% менше рейсів до країни. В компанії пояснили такий крок високими витратами на управління повітряним рухом в країні та авіаційним податком. Авіакомпанія також закриє в цьому році бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу та скоротить маршрути з Гамбургу на 60%.

Раніше ми розповідали, куди не радять їхати туристам у 2025 році. Також дізнайтеся, які авіакомпанії найчастіше гублять багаж пасажирів.