Ryanair закриє популярні маршрути в Європі — деталі

Лоукостер Ryanair закрив низку напрямків по всій Європі — перелік
Популярний ірландський лоукостер Ryanair скорочує велику кількість маршрутів по всій Європі. Це пов'язано з тим, що деякі країни підвищили авіаційні податки та збори.
Про це повідомляє Express.
Іспанія
У своїй заяві авіакомпанія підтвердила, що припиняє діяльність в Хересі та Вальядоліді, закриває одну зі своїх баз в Сантьяго та скорочує польоти в Астурії, Сарагосі, Сантандері та Віго. В авіакомпанії підкреслили, що "втрати, яких можна було б уникнути", будуть "руйнівними для регіонального сполучення, робочих місць і туризму в Іспанії".
Данія
Маршрути Ryanair до та з північного міста Ольборг у Данії зникнуть наприкінці березня. Данія оголосила про запровадження авіаційного податку в розмірі 50 данських крон (300 гривень).
Італія
У січні Ryanair оголосив, що виведе літак з римського міжнародного аеропорту Леонардо да Вінчі (найбільшого аеропорту Італії) у відповідь на плани уряду обмежити кількість рейсів і підвищити пасажирський збір у найбільших аеропортах країни з 1 квітня.
Німеччина
Цього літа Ryanair виконає на 12% менше рейсів до країни. В компанії пояснили такий крок високими витратами на управління повітряним рухом в країні та авіаційним податком. Авіакомпанія також закриє в цьому році бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу та скоротить маршрути з Гамбургу на 60%.
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