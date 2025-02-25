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Лоукостер Ryanair закрив низку напрямків по всій Європі — перелік

25 лютого 2025 13:50
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Ryanair закриє популярні маршрути в Європі — деталі
Літак лоукостера Ryanair. Фото: ryanair.com
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Популярний ірландський лоукостер Ryanair скорочує велику кількість маршрутів по всій Європі. Це пов'язано з тим, що деякі країни підвищили авіаційні податки та збори.

Про це повідомляє Express.

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Іспанія 

У своїй заяві авіакомпанія підтвердила, що припиняє діяльність в Хересі та Вальядоліді, закриває одну зі своїх баз в Сантьяго та скорочує польоти в Астурії, Сарагосі, Сантандері та Віго. В авіакомпанії підкреслили, що "втрати, яких можна було б уникнути", будуть "руйнівними для регіонального сполучення, робочих місць і туризму в Іспанії". 

Данія

Маршрути Ryanair до та з північного міста Ольборг у Данії зникнуть наприкінці березня.  Данія оголосила про запровадження авіаційного податку в розмірі 50 данських крон (300 гривень). 

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Літак лоукостера Ryanair. Фото: wikipedia.org

Італія 

У січні Ryanair оголосив, що виведе літак з римського міжнародного аеропорту Леонардо да Вінчі (найбільшого аеропорту Італії) у відповідь на плани уряду обмежити кількість рейсів і підвищити пасажирський збір у найбільших аеропортах країни з 1 квітня.

Німеччина 

Цього літа Ryanair виконає на 12% менше рейсів до країни. В компанії пояснили такий крок високими витратами на управління повітряним рухом в країні та авіаційним податком. Авіакомпанія також закриє в цьому році бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу та скоротить маршрути з Гамбургу на 60%.

Раніше ми розповідали, куди не радять їхати туристам у 2025 році. Також дізнайтеся, які авіакомпанії найчастіше гублять багаж пасажирів.

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