Ryanair закроет популярные маршруты в Европе — детали

Самолет лоукостера Ryanair. Фото: ryanair.com

Популярный ирландский лоукостер Ryanair сокращает большое количество маршрутов по всей Европе. Это связано с тем, что некоторые страны повысили авиационные налоги и сборы.

Об этом сообщает Express.

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Испания

В своем заявлении авиакомпания подтвердила, что прекращает деятельность в Хересе и Вальядолиде, закрывает одну из своих баз в Сантьяго и сокращает полеты в Астурии, Сарагосе, Сантандере и Виго. В авиакомпании подчеркнули, что "потери, которых можно было бы избежать", будут "разрушительными для регионального сообщения, рабочих мест и туризма в Испании".

Дания

Маршруты Ryanair в и из северного города Ольборг в Дании исчезнут в конце марта. Дания объявила о введении авиационного налога в размере 50 датских крон (300 гривен).

Самолет лоукостера Ryanair. Фото: wikipedia.org

Италия

В январе Ryanair объявил, что выведет самолет из римского международного аэропорта Леонардо да Винчи (крупнейшего аэропорта Италии) в ответ на планы правительства ограничить количество рейсов и повысить пассажирский сбор в крупнейших аэропортах страны с 1 апреля.

Германия

Этим летом Ryanair выполнит на 12% меньше рейсов в страну. В компании объяснили такой шаг высокими затратами на управление воздушным движением в стране и авиационным налогом. Авиакомпания также закроет в этом году базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге и сократит маршруты из Гамбурга на 60%.

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