Ryanair добавит рейсы в Аликанте - детали

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Pexels

Ирландская авиакомпания Ryanair планирует открыть больше рейсов в один из самых солнечных городов Испании. Они будут направляться из аэропорта столицы Уэльса Кардиффа в Аликанте.

Об этом рассказывает Express.

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Рейсы Ryanair в Аликанте

Аликанте — оживленный прибрежный город, расположенный на юго-востоке Испании, на побережье Коста Бланка. Он известен своими великолепными пляжами, богатой историей и невероятной атмосферой.

Здесь царит средиземноморский климат, с жарким летом (30°C) и мягкой зимой (15°C). Лучший здесь отдых весной (апрель-июнь) или осенью (сентябрь-ноябрь) — когда погода приятнее, а туристов меньше.

Город Аликанте. Фото: wikipedia.org/

Полеты в солнечный испанский город начнутся 30 марта и продлятся до 24 октября.

Рейсы в Аликанте будут доступны в течение всего лета. Самолет будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам.

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