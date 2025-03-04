Что стоит проверять в билетах Ryanair и Wizz Air - советы туристам

Влетит в "копеечку" — лоукостеры предупредили туристов
Популярные лоукостеры Ryanair и Wizz Air призывают пассажиров избегать ошибок во время путешествий за границу. Пассажиры будут вынуждены заплатить кругленькую сумму, не проверив билеты.
Об этом пишет Express.
Что стоит проверять в билетах Ryanair и Wizz Air
Лоукостеры Ryanair и Wizz Air предупредили пассажиров о необходимости дважды проверять аэропорт назначения перед бронированием рейсов, иначе они рискуют заплатить за дорогой трансфер.
Дело в том, что аэропорты могут иметь название "большого города", даже если они там не расположены. Аэропорты на самом деле могут находиться за много километров от города, который они посещают.
В таком случае пассажирам придется дополнительно платить за трансфер из аэропорта до места назначения, который может стоить кругленькую сумму.
Лоукостеры советуют путешественникам обязательно проверять точное расположение аэропорта перед бронированием рейсов, чтобы избежать дополнительных расходов.
Вот несколько аэропортов, из которых долго добираться до крупных городов.
Аэропорт Барселона-Реус (REU) — 100 км на юго-западе от Барселоны.
Время трансфера 1 час 30 минут.
Стоимость трансфера: 19 евро (820 грн).
Аэропорт Дюссельдорф-Визе (NRN) — примерно 80 км от границы с Голландией.
Время трансфера: от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.
Стоимость трансфера: 19 евро (820 грн).
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