Что стоит проверять в билетах Ryanair и Wizz Air - советы туристам

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Pexels

Популярные лоукостеры Ryanair и Wizz Air призывают пассажиров избегать ошибок во время путешествий за границу. Пассажиры будут вынуждены заплатить кругленькую сумму, не проверив билеты.

Об этом пишет Express.

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Лоукостеры Ryanair и Wizz Air предупредили пассажиров о необходимости дважды проверять аэропорт назначения перед бронированием рейсов, иначе они рискуют заплатить за дорогой трансфер.

Дело в том, что аэропорты могут иметь название "большого города", даже если они там не расположены. Аэропорты на самом деле могут находиться за много километров от города, который они посещают.

В таком случае пассажирам придется дополнительно платить за трансфер из аэропорта до места назначения, который может стоить кругленькую сумму.

Девушка в самолете. Фото: Pexels

Лоукостеры советуют путешественникам обязательно проверять точное расположение аэропорта перед бронированием рейсов, чтобы избежать дополнительных расходов.

Вот несколько аэропортов, из которых долго добираться до крупных городов.

Аэропорт Барселона-Реус (REU) — 100 км на юго-западе от Барселоны.

Время трансфера 1 час 30 минут.

Стоимость трансфера: 19 евро (820 грн).

Аэропорт Дюссельдорф-Визе (NRN) — примерно 80 км от границы с Голландией.

Время трансфера: от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.

Стоимость трансфера: 19 евро (820 грн).

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