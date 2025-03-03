Чому не варто зав'язувати стрічками валізу — що може статись

Туристам пояснили, чому не варто зав'язувати стрічки на валізу
Багато мандрівників позначають свої валізи яскравими стрічками, щоб можна було легко знайти свій багаж. Проте це може принести більше шкоди, ніж користі, і краще позбутися цієї звички.
Про це повідомляє Express.
Чому не можна виділяти багаж стрічками
Вантажник популярного в Британії аеропорту розповів, що стрічки на валізах можуть спричинити проблеми при скануванні валізи в багажному відділенні.
"Якщо сумка не може бути відсканована автоматично, її можуть обробити вручну, проте це в рази збільшує ймовірність загубити ваш багаж", — повідомив фахівець.
Чоловік порадив мандрівникам також піднімати через перешкоди колеса, щоб уникнути пошкодження валізи, а також не брати в дорогу марципан. Через свою густу пасту з мигдалю, цукру та яєць він вважається таким же щільним, як і деякі вибухові речовини. Через десерт ви можете зібрати всю увагу прикордонників в аеропорту.
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