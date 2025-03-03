Чому не варто зав'язувати стрічками валізу — що може статись

Валізи мандрівників. Фото: Pexels

Багато мандрівників позначають свої валізи яскравими стрічками, щоб можна було легко знайти свій багаж. Проте це може принести більше шкоди, ніж користі, і краще позбутися цієї звички.

Про це повідомляє Express.

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Вантажник популярного в Британії аеропорту розповів, що стрічки на валізах можуть спричинити проблеми при скануванні валізи в багажному відділенні.

"Якщо сумка не може бути відсканована автоматично, її можуть обробити вручну, проте це в рази збільшує ймовірність загубити ваш багаж", — повідомив фахівець.

Валізи зі стрічками. Фото: Pinterest

Чоловік порадив мандрівникам також піднімати через перешкоди колеса, щоб уникнути пошкодження валізи, а також не брати в дорогу марципан. Через свою густу пасту з мигдалю, цукру та яєць він вважається таким же щільним, як і деякі вибухові речовини. Через десерт ви можете зібрати всю увагу прикордонників в аеропорту.

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