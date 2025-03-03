Почему не стоит завязывать лентами чемодан - что может произойти

Чемоданы путешественников. Фото: Pexels

Многие путешественники помечают свои чемоданы яркими лентами, чтобы можно было легко найти свой багаж. Однако это может принести больше вреда, чем пользы, и лучше избавиться от этой привычки.

Об этом сообщает Express.

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Грузчик популярного в Британии аэропорта рассказал, что ленты на чемоданах могут вызвать проблемы при сканировании чемодана в багажном отделении.

"Если сумка не может быть отсканирована автоматически, ее могут обработать вручную, однако это в разы увеличивает вероятность потерять ваш багаж", — сообщил специалист.

Чемоданы с лентами. Фото: Pinterest

Мужчина посоветовал путешественникам также поднимать через препятствия колеса, чтобы избежать повреждения чемодана, а также не брать в дорогу марципан. Из-за своей густой пасты из миндаля, сахара и яиц он считается таким же плотным, как и некоторые взрывчатые вещества. Из-за десерта вы можете собрать все внимание пограничников в аэропорту.

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