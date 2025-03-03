Почему не стоит завязывать лентами чемодан - что может произойти

Туристам объяснили, почему не стоит завязывать ленты на чемодан
Многие путешественники помечают свои чемоданы яркими лентами, чтобы можно было легко найти свой багаж. Однако это может принести больше вреда, чем пользы, и лучше избавиться от этой привычки.
Об этом сообщает Express.
Почему нельзя выделять багаж лентами
Грузчик популярного в Британии аэропорта рассказал, что ленты на чемоданах могут вызвать проблемы при сканировании чемодана в багажном отделении.
"Если сумка не может быть отсканирована автоматически, ее могут обработать вручную, однако это в разы увеличивает вероятность потерять ваш багаж", — сообщил специалист.
Мужчина посоветовал путешественникам также поднимать через препятствия колеса, чтобы избежать повреждения чемодана, а также не брать в дорогу марципан. Из-за своей густой пасты из миндаля, сахара и яиц он считается таким же плотным, как и некоторые взрывчатые вещества. Из-за десерта вы можете собрать все внимание пограничников в аэропорту.
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