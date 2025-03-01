Яку їжу та напої не варто вживати в літаку — поради туристам

Пасажири обідають в літаку. Фото: Pinterest

Якщо ви часто в дорозі страждаєте від здуття живота або нудоти, то частково це може бути пов'язано з вашим раціоном. Зміна тиску в салоні літака та рівня кисню може гальмувати перетравлення їжі та призводити до поганого самопочуття.

Про це пише Express.

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Якщо ви будете уважними до того, що ви їсте перед польотом і під час перебування на борту, ви зможете мінімізувати ризик виникнення шлунково-кишкових розладів. Експерт з подорожей Джеймі Фрейзер розповів про їжу, яку категорично не можна їсти до і під час перельоту.

Перше, чого слід остерігатися, — це смажених продуктів, таких як чипси або кільця цибулі. Експерт попередив, що високий вміст жирів і олії може викликати печію, а підвищений вміст солі — затримку рідини, що призведе до здуття живота і набряків.

Обід в літаку. Фото: Pinterest

Також перед мандрівкою бажано уникати червоне м'ясо, адже воно довго перетравлюється та викликає відчуття важкості та дискомфорту.

Фахівець також застерігає від вживання алкоголю так кави під час польоту. Вони дуже зневоднюють організм та погіршують травлення.

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