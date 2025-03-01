Какую еду и напитки не стоит употреблять в самолете — советы туристам

Пассажиры обедают в самолете. Фото: Pinterest

Если вы часто в дороге страдаете от вздутия живота или тошноты, то частично это может быть связано с вашим рационом питания. Изменение давления в салоне самолета и уровня кислорода может тормозить переваривание пищи и приводить к плохому самочувствию.

Об этом пишет Express.

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Если вы будете внимательны к тому, что вы едите перед полетом и во время пребывания на борту, вы сможете минимизировать риск возникновения желудочно-кишечных расстройств. Эксперт по путешествиям Джейми Фрейзер рассказал о еде, которую категорически нельзя есть до и во время перелета.

Первое, чего следует остерегаться — это жареных продуктов, таких как чипсы или кольца лука. Эксперт предупредил, что высокое содержание жиров и масла может вызвать изжогу, а повышенное содержание соли — задержку жидкости, что приведет к вздутию живота и отекам.

Обед в самолете. Фото: Pinterest

Также перед путешествием желательно избегать красное мясо, ведь оно долго переваривается и вызывает ощущение тяжести и дискомфорта.

Специалист также предостерегает от употребления алкоголя и кофе во время полета. Они очень обезвоживают организм и ухудшают пищеварение.

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