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Без шуму та натовпів — сонячний острів з будиночками з мармуру

25 лютого 2025 18:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Де відпочити в Хорватії — поради туристам
Містечко Пучища в Хорватії. Фото: reddit.com
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Хорватія — чудовий вибір для тих, хто полюбляє відпочинок на пляжі. В цій країні є невеличке туристичне містечко Пучища з чарівними мармуровими будиночками та сонячними пляжами.

Про це пише Express.

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Пучищу називають одним з найкрасивіших населених пунктів Європи. Славу місту принесли будиночки на острові, побудовані з місцевого мармуру.

Цей курорт може похвалитися мальовничою гаванню, розташованою серед крутих пагорбів, всіяних білими будиночками. Кришталево чисті води гавані ідеально підходять для плавання та катання на човнах.

Головна пам'ятка міста — церква Святого Ієроніма, що височіє на пагорбі над містом, звідки відкриваються захоплюючі краєвиди на околиці.  Це місце ідеально підходить для тих, хто ненавидить натовпи туристів.

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Містечко Пучища в Хорватії. Фото: livetheworld.com

Ресторани тут дешевші, порівняно з іншими, більш популярними містами Хорватії. Вечеря обійдеться приблизно від 10 до 20 євро на людину.

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