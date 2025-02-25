Где отдохнуть в Хорватии — советы туристам

Городок Пучища в Хорватии. Фото: reddit.com

Хорватия — отличный выбор для тех, кто любит отдых на пляже. В этой стране есть небольшой туристический городок Пучища с волшебными мраморными домиками и солнечными пляжами.

Об этом пишет Express.

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Пучищу называют одним из самых красивых населенных пунктов Европы. Славу городу принесли домики на острове, построенные из местного мрамора.

Этот курорт может похвастаться живописной гаванью, расположенной среди крутых холмов, усеянных белыми домиками. Кристально чистые воды гавани идеально подходят для плавания и катания на лодках.

Главная достопримечательность города — церковь Святого Иеронима, возвышающаяся на холме над городом, откуда открываются захватывающие виды на окрестности. Это место идеально подходит для тех, кто ненавидит толпы туристов.

Городок Пучища в Хорватии. Фото: livetheworld.com

Рестораны здесь дешевле, по сравнению с другими, более популярными городами Хорватии. Ужин обойдется примерно от 10 до 20 евро на человека.

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