Відпустка на Мальдівах — скільки коштує в 2025 році

Мальдівські острови. Фото: anextour.ua

Вважається, що відпочинок на Мальдівах коштує цілий статок і дозволити собі таку розкіш можуть лише багатії. Проте ця південноазійська острівна країна доступна майже для кожного гаманця.

Користувачка TikTok immortal_kate поділилася своїми витратами на подорож до Мальдів взимку 2025 року.

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Квитки зі столиці Румунії Бухаресту до Мальдів з пересадкою в Абу-Дабі вартували 500 доларів. Мандрівниця обрала лоукостер Wizz Air та купувала квитки заздалегідь.

Після прибуття на острів вона придбала місцеву сім-карту із 50 Гб інтернету за 100 доларів.

Туристка розповіла, що на Мальдівах багато так званих резортів, коли готель займає цілий острів, проте такий відпочинок коштує дуже дорого. Дівчина орендувала готель на острові, на якому живуть та працюють місцеві мешканці. За 6 ночей зі сніданками вона заплатила 240 доларів.

Мальдіви. Фото: ozi.pp.ua/

Мандрівниця поділилась, що на острові багато закладів зі смачною їжею, де середній чек складає 15 доларів. За 7 днів вона витратила на обіди та вечері в ресторанах орієнтовно 200 доларів.

На островах також можна порибалити. За цей вид дозвілля доведеться викласти орієнтовно 30-75 доларів. А масаж в середньому вартує 40 доларів за годину.

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