Отпуск на Мальдивах - сколько стоит в 2025 году

Мальдивские острова. Фото: anextour.ua

Считается, что отдых на Мальдивах стоит целое состояние и позволить себе такую роскошь могут только богачи. Однако эта южноазиатская островная страна доступна почти для каждого кошелька.

Пользовательница TikTok immortal_kate поделилась своими затратами на путешествие на Мальдивы зимой 2025 года.

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Билеты из столицы Румынии Бухареста до Мальдив с пересадкой в Абу-Даби стоили 500 долларов. Путешественница выбрала лоукостер Wizz Air и покупала билеты заранее.

По прибытии на остров она приобрела местную сим-карту с 50 Гб интернета за 100 долларов.

Туристка рассказала, что на Мальдивах много так называемых резортов, когда отель занимает целый остров, однако такой отдых стоит очень дорого. Девушка арендовала отель на острове, на котором живут и работают местные жители. За 6 ночей с завтраками она заплатила 240 долларов.

Мальдивы. Фото: ozi.pp.ua/

Путешественница поделилась, что на острове много заведений с вкусной едой, где средний чек составляет 15 долларов. За 7 дней она потратила на обеды и ужины в ресторанах ориентировочно 200 долларов.

На островах также можно порыбачить. За этот вид досуга придется выложить ориентировочно 30-75 долларов. А массаж в среднем стоит 40 долларов в час.

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