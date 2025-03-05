Ryanair изменил правила по билетам - инструкции туристам

В Ryanair отсрочили введение электронных билетов
Ирландский лоукостер Ryanair отсрочил введение безбумажных посадочных талонов до зимы 2025 года. С 3 ноября 2025 року посадка в аэропортах на самолеты авиакомпании будет разрешена с цифровым посадочным талоном.
Об этом сообщает Mirror UK.
Ryanair изменит билеты с бумажных на электронные
Самая популярная авиакомпания в Европе подтвердила, что откладывает переход посадочные талоны до начала зимнего расписания 3 ноября 2025 года.
Лоукостер предупредил пассажиров, что с ноября 2025 года пассажиры Ryanair при посадке смогут использовать цифровой посадочный талон, сгенерированный в приложении myRyanair во время регистрации.
В Ryanair заявили, что такой переход уменьшит негативное влияние на окружающую среду. Ежегодно на распечатку билетов тратили более 300 тонн бумаги.
Напомним, популярные лоукостеры Ryanair и Wizz Air призвали пассажиров проверять аэропорты городов, куда они планируют лететь. Также узнайте, какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров.
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