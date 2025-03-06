Мужчина оставил свою кошку в аэропорту Ливана — спасли ли пушистика

Мужчина оставил своего кота в аэропорту — видео растрогало сеть
В одном из аэропортов Ливана владелец оставил свою кошку прямо в аэропорту из-за того, что не хватало документа для ее перевозки. Пушистого спасла работница аэропорта.
Об этом сообщает Express.
Как спасли кошку в аэропорту Ливана
Кошку бросили в международном аэропорту Бейрут-Рафик Харири в Бейруте (Ливан). Ее владелец не имел при себе необходимых документов, чтобы взять животное на борт самолета. Хозяин решил оставить животное в аэропорту и отправиться в путешествие без своего пушистого друга.
Одна из работниц аэропорта быстро связалась со своей подругой ветеринаром. Женщина приехала в аэропорт, чтобы найти кота, которого бросили возле стойки регистрации на рейс.
Испуганного пушистика нашли под перилами эскалатора. Выяснилось, что его очень напугали дети, которые решили с ней поиграть.
"Бедный малыш был очень напуган из-за всей этой шумихи вокруг него. Я была обеспокоена, поскольку увидела несколько травм на его теле, но, к счастью, значительного внутреннего кровотечения не было", — поделилась ветеринар.
Видео с кошкой быстро стало вирусным и набрало более 2,9 миллиона просмотров.
Сейчас пушистик проживает в приюте и каждый желающий может пристроить его в семью.
@giddykittykat
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