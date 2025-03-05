Чому не варто аплодувати наприкінці польоту — поради туристам

Пілот літака. Ілюстративне фото: Freepik

Деякі пасажири зазвичай аплодують після приземлення на знак подяки пілоту за безпечний політ. Стюардеса пояснила, чому пасажирам не має сенсу так робити.

Про це пише Express.

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Вона пояснила, що пілот не почує оплесків, оскільки двері його кабіни блокують шум. Фахівець просто не почує овації вдячних пасажирів.

Стюардеса пояснила, що плескати варто лише після повної посадки літака, адже до цього моменту можуть статися непередбачувані ситуації. Зокрема, відмова гальм, аварійне включення реверсу або розрив шин.

Пілот літака. Ілюстративне фото: Freepik

Також декому аплодисменти можуть здатися несправедливими, оскільки кожен успішний політ — це результат командної роботи. Безпеку польотів забезпечує екіпаж літака, авіадиспетчери та наземний персонал.

Стюардеса порадила висловити свою вдячність наприкінці польоту під час виходу з літака.

"Пілот і екіпаж зазвичай чекають на вас біля виходу, даючи вам можливість висловити свою вдячність", — додала вона.

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