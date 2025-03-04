Як безкоштовно літати першим класом — поради туристам

Дівчина летить в бізнес-класі. Фото: Pinterest

Небагато мандрівників знає про те, що може суттєво зекономити та насолоджуватися польотом в бізнес-класі літака. Таку можливість надають спеціальні накопичувальні бали.

Про корисний лайфхак розповіла користувачка TikTok claudia.louise.w.

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Туристка радить отримати кредитну картку на кшталт Amex. Вони дають можливість накопичувати бали, які можна буде використати на підвищення класу літака. Схожа система є багатьох банках світу.

"Ми використовуємо American Express, золоту картку й накопичуєм бали. Навіть коли ви вперше реєструєтесь, ви отримуєте бонусну пропозицію і зазвичай отримуєте від 20 000 до 30 000 балів. А підвищення класу обслуговування до бізнес-класу коштує лише 40 000 балів", — сказала туристка.

На запитання, скільки коштує карта Amex, дівчина відповіла, що вона коштує 235 євро на рік, проте перший рік — безкоштовно.

"Немає сенсу платити, коли можна використати бали. Це розумніше", — підкреслила туристка.

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