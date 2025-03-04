Як безкоштовно літати першим класом — поради туристам

Туристка розкрила, як літати в бізнес-класі без переплат
Небагато мандрівників знає про те, що може суттєво зекономити та насолоджуватися польотом в бізнес-класі літака. Таку можливість надають спеціальні накопичувальні бали.
Про корисний лайфхак розповіла користувачка TikTok claudia.louise.w.
Як літати першим класом
Туристка радить отримати кредитну картку на кшталт Amex. Вони дають можливість накопичувати бали, які можна буде використати на підвищення класу літака. Схожа система є багатьох банках світу.
"Ми використовуємо American Express, золоту картку й накопичуєм бали. Навіть коли ви вперше реєструєтесь, ви отримуєте бонусну пропозицію і зазвичай отримуєте від 20 000 до 30 000 балів. А підвищення класу обслуговування до бізнес-класу коштує лише 40 000 балів", — сказала туристка.
@claudia.louise.w
How to get business class and first class upgrades without paying #emiratesbussinessclass #emiratesfirstclass #businessclass #upgrade♬ original sound - Claudia | Life in Thailand
На запитання, скільки коштує карта Amex, дівчина відповіла, що вона коштує 235 євро на рік, проте перший рік — безкоштовно.
"Немає сенсу платити, коли можна використати бали. Це розумніше", — підкреслила туристка.
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