Как бесплатно летать первым классом - советы туристам

Девушка летит в бизнес-классе. Фото: Pinterest

Немногие путешественники знают о том, что могут существенно сэкономить и наслаждаться полетом в бизнес-классе самолета. Такую возможность предоставляют специальные накопительные баллы.

О полезном лайфхаке рассказала пользовательница TikTok claudia.louise.w.

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Туристка советует получить кредитную карту вроде Amex. Они дают возможность накапливать баллы, которые можно будет использовать на повышение класса самолета. Похожая система есть во многих банках мира.

"Мы используем American Express, золотую карту и накапливаем баллы. Даже когда вы впервые регистрируетесь, вы получаете бонусное предложение и обычно получаете от 20 000 до 30 000 баллов. А повышение класса обслуживания до бизнес-класса стоит всего 40 000 баллов", — сказала туристка.

На вопрос, сколько стоит карта Amex, девушка ответила, что она стоит 235 евро в год, однако первый год — бесплатно.

"Нет смысла платить, когда можно использовать баллы. Это разумнее", — подчеркнула туристка.

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