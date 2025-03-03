Острів, всіяний зірками, на Мальдівах — куди варто полетіти туристам

"Море зірок" на Мальдівах. Фото: Pinterest

Мальдіви славляться своїми чарівними пейзажами, які приваблюють понад мільйон туристів щороку. В певний сезон на острові відбувається незвичне рідкісне видовище, яке всі мандрівники повинні побачити хоча б раз у житті.

Про це пише Express.

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"Море зірок" — неймовірне природне явище, яке відбувається наприкінці літа на Мальдівах. В цей час в океані багато крихітних організмів — біолюмінесцентного фітопланктону, який яскраво світиться у воді.

На узбережжі створюється ефект іскристого сяйва, який виглядає так, ніби в океані впали зірки та продовжили світити.

Вчені вважають, що таким способом планктон намагається збити з пантелику хижаків.

"Море зірок". Фото: Pixabay

Найяскравіше це незвичне явище проявляється на острові Ваадху, розташованому в атолі Раа на Мальдівах.

Якщо ви хочете побачити феномен, вам варто вирушати на відпочинок між червнем і жовтнем.

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