Остров, усеянный звездами, на Мальдивах — куда стоит полететь туристам

"Море звезд" на Мальдивах. Фото: Pinterest

Мальдивы славятся своими волшебными пейзажами, которые привлекают более миллиона туристов ежегодно. В определенный сезон на острове происходит необычное редкое зрелище, которое все путешественники должны увидеть хотя бы раз в жизни.

Об этом пишет Express.

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"Море звезд" — невероятное природное явление, которое происходит в конце лета на Мальдивах. В это время в океане много крошечных организмов — биолюминесцентного фитопланктона, который ярко светится в воде.

На побережье создается эффект искрящегося сияния, который выглядит так, будто в океане упали звезды и продолжают светить.

Ученые считают, что таким способом планктон пытается сбить с толку хищников.

"Море звезд". Фото: Pixabay

Ярче всего это необычное явление проявляется на острове Ваадху, расположенном в атолле Раа на Мальдивах.

Если вы хотите увидеть феномен, вам стоит отправляться на отдых между июнем и октябрем.

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