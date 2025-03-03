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Невероятный остров, пляж которого усеян "звездами" — фото

3 марта 2025 11:15
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Остров, усеянный звездами, на Мальдивах — куда стоит полететь туристам
"Море звезд" на Мальдивах. Фото: Pinterest
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Мальдивы славятся своими волшебными пейзажами, которые привлекают более миллиона туристов ежегодно. В определенный сезон на острове происходит необычное редкое зрелище, которое все путешественники должны увидеть хотя бы раз в жизни.

Об этом пишет Express.

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"Море звезд" — невероятное природное явление, которое происходит в конце лета на Мальдивах. В это время в океане много крошечных организмов — биолюминесцентного фитопланктона, который ярко светится в воде.

На побережье создается эффект искрящегося сияния, который выглядит так, будто в океане упали звезды и продолжают светить.

Ученые считают, что таким способом планктон пытается сбить с толку хищников.

Неймовірний острів, пляж якого всіяний "зірками" — фото - фото 1
"Море звезд". Фото: Pixabay

Ярче всего это необычное явление проявляется на острове Ваадху, расположенном в атолле Раа на Мальдивах.

Если вы хотите увидеть феномен, вам стоит отправляться на отдых между июнем и октябрем.

Напомним, мы рассказывали, куда стоит поехать под Киевом на 8 марта. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.

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