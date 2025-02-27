В Саудівській Аравії презентувала потяг з люксовими номерами — фото

Ресторан в потязі "Мрія пустелі". Фото: Aline Asmar d’Amman

В Саудівській Аравії презентували новий проєкт поїзда із назвою "Мрія пустелі". В його вагонах будуть розміщені розкішні люксові номери.

Про це пише Metro.

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Перший п'ятизірковий потяг долатиме відстань близько 1200 кілометрів через Аравійську пустелю, від Ер-Ріяда до Аль-Курайята, поблизу північного кордону з Йорданією.

"Мрія пустелі" був створений у співпраці між залізницями Саудівської Аравії та італійським люксовим брендом Arsenale. Його проєкт був створений відомим ліванським архітектором Аліною Асмар д'Амман. Він надихався навколишніми пустельними ландшафтами з ісламською архітектурою, із земляними тонами, золотистим текстилем і складною мозаїкою. Потяг вирушить у свою першу подорож наприкінці 2026 року. Проте наразі невідомо про вартість такої розкішної подорожі.

У 14 вагонах потягу розміщені 34 розкішні люксові номери.

Було представлено остаточний дизайн вагонів, що дає змогу зазирнути в розкішні інтер'єри, які чекають на пасажирів "Мрії пустелі".

Потяг "Мрія пустелі". Фото: Aline Asmar d’Amman

Люкс в потязі "Мрія пустелі". Фото: Aline Asmar d’Amman

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