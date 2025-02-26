Райський острів Капрі в Італії — чому варто відвідати туристам

Острів Капрі в Італії. Фото: wikipedia.org

Острів Капрі розташований у самому серці Тірренського моря. Цей курорт не менш мальовничий за своїх "сусідів" — Сардинію та Сицилію.

Про це пише Express.

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Попри свій маленький розмір, цей острів вражає неймовірною природою та історією.

Головними пам'ятками Капрі є містичні морські печери острова, найвідоміша з яких — Блакитний грот та середземноморські сади.

На острові лише два міста, Капрі та Анакапрі, з населенням близько 13 000 мешканців. Цей крихітний острів щороку відвідує понад два мільйони туристів, що робить його одним з найпопулярніших напрямків в Італії.

Капрі відомий своїми чарівними вуличками, заставленими бутиками, кафе та історичними пам'ятками. Мандрівники можуть насолодитися вражаючими краєвидами острова та піднятися на гори Фаральйоні та Соларо, які просто захоплюють дух.

Острів Капрі в Італії. Фото: wikipedia.org

Капрі також відомий своєю вишуканою місцевою кухнею та яскравим нічним життям. Культовою на острові є страва інсалата капрезе зі стиглих помідорів, свіжої моцарели, базиліка і крапельки оливкової олії. А найпопулярнішим напоєм є лимонний лікер — Лимончелло.

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