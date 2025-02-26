Райський острів Капрі в Італії — чому варто відвідати туристам

У самому серці моря — італійський острів, який варто побачити
Острів Капрі розташований у самому серці Тірренського моря. Цей курорт не менш мальовничий за своїх "сусідів" — Сардинію та Сицилію.
Про це пише Express.
Чому варто відвідати острів Капрі в Італії
Попри свій маленький розмір, цей острів вражає неймовірною природою та історією.
Головними пам'ятками Капрі є містичні морські печери острова, найвідоміша з яких — Блакитний грот та середземноморські сади.
На острові лише два міста, Капрі та Анакапрі, з населенням близько 13 000 мешканців. Цей крихітний острів щороку відвідує понад два мільйони туристів, що робить його одним з найпопулярніших напрямків в Італії.
Капрі відомий своїми чарівними вуличками, заставленими бутиками, кафе та історичними пам'ятками. Мандрівники можуть насолодитися вражаючими краєвидами острова та піднятися на гори Фаральйоні та Соларо, які просто захоплюють дух.
Капрі також відомий своєю вишуканою місцевою кухнею та яскравим нічним життям. Культовою на острові є страва інсалата капрезе зі стиглих помідорів, свіжої моцарели, базиліка і крапельки оливкової олії. А найпопулярнішим напоєм є лимонний лікер — Лимончелло.
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